Eine unbekannte Täterschaft hat in der Nacht auf Sonntag gegen 4.30 Uhr auf einem Hof in der Straße Am Holzweg in Böhl einen Eierautomaten aufgebrochen. Laut Polizei wurde die Kasse des Automaten gewaltsam geöffnet und daraus die Tageseinnahmen gestohlen. Die genaue Summe ist unbekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefon 06235 495-0, entgegen.