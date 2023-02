Transporter verliert Sarg auf Straße

Ein aus einem Transporter gefallener Sarg hat in Brunsbüttel für Aufsehen gesorgt. Nach seinen Kenntnissen sei der Holzsarg am Freitag von der Ladefläche des Fahrzeugs auf die Straße gerutscht, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Zum Artikel

Weltkriegsbombe: Um 22.06 Uhr gibt es Entwarnung

In der Notunterkunft wurde schon ein Nachtlager vorbereitet, dann konnte die Weltkriegsbombe doch noch entschärft werden. Ein deformierter Zünder hatte Probleme bereitet. Drei Stunden war der Kampfmittelräumdienst auf dem Kotten mit dem Sprengkörper beschäftigt. Zu lange, fanden manche der Evakuierten, die an den Absperrungen Einsatzkräfte angingen. Zum Artikel

FCK-Niederlage in Paderborn: Gesten und Sticheleien

Die Personalrochade von Kaiserslauterns Trainer Dirk Schuster ist erfolglos. Die Niederlage der Roten Teufel in Paderborn ist nun die zweite hintereinander. Ein Abwärtstrend? Zum Artikel

Fasnachter demonstrieren gegen strenge Auflagen

Gegen unerfüllbare Auflagen bei Umzügen und Vereinsveranstaltungen demonstrierten Fastnachts- und Brauchtumsfreunde am Samstagnachmittag in Maxdorf. Zum Artikel

Polizistenmorde: Florian V. erhält Haftentschädigung

Florian V., der Gehilfe des verurteilten Polizistenmörders von Kusel, erhält eine Haftentschädigung von rund 2000 Euro. Das sagte sein Anwalt Christian Kessler (Saarbrücken) auf Anfrage der RHEINPFALZ. Florian V. hatte vom Tag des Doppelmordes, 31. Januar 2022, bis Anfang März 2022 in Untersuchungshaft gesessen. Zum Artikel

Tatverdächtige nach Angriff auf Polizisten identifiziert

Eine Gruppe von rund 40 Personen geht vor einer Diskothek auf Polizeibeamte los. Mit Videos, auch von Zeugen, suchen Ermittler in Trier nun nach den Beteiligten - und melden erste Erfolge. Zum Artikel

Signalanlage von Einsatzfahrzeug geklaut: 10.000 Euro Schaden für ASB

Fassungslosigkeit und Ärger beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Speyer: Unbekannte haben am Freitagnachmittag auf dem eingezäunten Gelände der Hilfsorganisation im Birkenweg im Norden der Stadt die beiden Warnlichtbalken des Einsatzleitfahrzeuges abmontiert und mitgenommen. Zum Artikel