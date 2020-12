Über die Weihnachtstage hat jemand einen Briefkasten der Post in Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) aufgebrochen und ausgeräumt. Der Schaden wird laut Polizei auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Allerdings lässt sich nicht nachvollziehen, wie viele Briefe verschwunden sind. Dass Diebe so Beute machen wollen und Post deshalb verloren geht, passiert nach Angaben eines Unternehmenssprechers nur selten. Häufiger sind Probleme durch Vandalismus: etwa, weil Briefe bei einer Böller-Attacke verbrannt sind.

Keine Entschädigung von der Post

Auf eine Entschädigung durch das Zustell-Unternehmen können Kunden so oder so nicht hoffen, denn gewöhnliche Sendungen sind nicht versichert. Der Unternehmenssprecher sagt aber: Es kann trotzdem sinnvoll sein, wenn sich Betroffene bei der Polizei melden und zudem einen kostenlosen Nachforschungsauftrag in einer Postfiliale einreichen. Denn manchmal werfen Diebe einfach weg, was sie nicht brauchen können – und so tauchen verschwundene Sendungen doch wieder auf.