Am Freitagmorgen gegen 10.30 Uhr hat ein 34-jähriger Mann ein Paar Schuhe aus einem Schuhgeschäft in der Pirmasenser Neufferstraße gestohlen und bei der Flucht wenig später einen Teil seiner „Beute“ verloren. Der Polizei hat jetzt einen Schuh beschlagnahmt und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Dieb geben können.

Mitarbeiter zur Seite gestoßen

Nach Polizeiangaben zog der Pirmasenser zunächst in dem Schuhgeschäft seine Schuhe aus und probierte neue Schuhe an. Mit denen wollte er das Geschäft dann auch verlassen, doch ein Mitarbeiter hinderte ihn zunächst daran, in dem er die Ladentür unter Verschluss hielt. Der 34-Jährige konnte den Mitarbeiter jedoch zur Seite stoßen und so aus dem Schuhgeschäft fliehen. Hierbei verlor er einen der gerade gestohlenen Schuhe.

Polizei sucht Zeugen

Die Schadenshöhe des einen entwendeten Schuhs beträgt laut Polizei 100 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Pirmasens telefonisch unter 0633/ 5200 zu melden oder eine E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de zu schreiben.