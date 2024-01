Wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, wird es in Deutschland große Probleme geben. Bereits heute sind die Erschütterungen spürbar – auf dem Arbeitsmarkt, im Alltag. Wir haben nachgefragt, wie es beispielsweise bei Ärzten aussieht, bei Lehrern oder im Speditionsgewerbe. Und haben Rezepte angeschaut, mit denen gegengesteuert werden soll. Allein bei der Deutschen Bahn AG verabschieden sich bis 2030 voraussichtlich knapp 20 Prozent der aktuell rund 226.000 Mitarbeiter in Deutschland in den Ruhestand.

