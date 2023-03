Der deutsche Gartenzwerg ist auf dem Rückzug. Thailändischer Wasserspinat und laotische Bittergurke sind auf dem Vormarsch: Die Mannheimer Fotografin Sabine Kress und RHEINPFALZ-Autorin Kathrin Hentzschel aus Neuhofen haben für das Projekt „Angekommen“ die kulturelle Vielfalt in Mannheimer Kleingärten eingefangen, gekostet und genossen. Daraus entsteht ein Buch, das berührt, aber auch an den Herd und in den Garten lockt.

Das Buch



Das Werk von Sabine Kress heißt „Angekommen. Kleingärten – wo die Welt sich trifft“. Gedruckt werden soll es im Juni 2023. Da die Kosten dafür sehr hoch sind, sucht Sabine Kress noch Förderer für das Projekt. Wer mag, kann das Buch jetzt schon zum ermäßigten Vorverkaufspreis von 25 Euro bestellen – möglich ist das bis zum 31. März. Interessierte überweisen den Betrag für die gewünschte Anzahl an Exemplaren unter Angabe der Adresse im Verwendungszweck auf das Konto von Sabine Kress: IBAN DE 59 6709 0000 0097 4525 04. Die Bücher werden voraussichtlich bis August geliefert. Sollte sich das Erscheinungsdatum verzögern, wird das Geld zurücküberwiesen. Ab August soll das Buch im Handel für 28 Euro erhältlich sein.