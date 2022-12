Rund 57.000 Geflüchtete hat Rheinland-Pfalz laut Gemeinde- und Städtebund (GSB) in diesem Jahr aufgenommen. Das System sei allerdings darauf ausgelegt, jährlich nur zwischen 6000 und 8000 Personen aufzunehmen. Vielen Kommunen geht deshalb der Platz für Flüchtlinge aus. Der Zustrom reißt laut GSB aber nicht ab. Daher sind gute Ideen gefragt. Die Kommunen seien im Moment auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten für eine dezentrale Unterbringung der Menschen, das heißt beispielsweise in Wohnungen. Doch auch am Wohnungsmarkt geht es aktuell sehr eng zu.