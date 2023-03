In diesem Frühjahr kommen die Störche später als in den Vorjahren aus ihren Winterquartieren im Süden zurück. Eine weitere Besonderheit: Die von der Aktion Pfalzstorch mit Peilsendern versehenen Vögel sind diesmal fast gleichzeitig in der Südpfalz eingetroffen. Dass das am Wetter lag, wissen die Experten. Andere Aspekte an dem für die Tiere so gefährlichen Vogelzug bleiben rätselhaft. Für Martina Kohls, die im Raum Bad Kreuznach lebt, gibt es nichts Spannenderes, als die Flugrouten der Senderstörche zu beobachten. Jetzt warten alle auf Olli. Was daran so besonders ist, lesen Sie hier im ausführlichen Artikel.