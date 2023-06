Der zweite Tag am Ring in diesem Jahr. So manchen steckt die Nacht bevor noch in den Knochen, schließlich hat Apache 207 bis weit in die Nacht die zweite Bühne regelrecht bearbeitet. Doch es hilft ja nichts, der Tanz muss weitergehen. Unter anderem mit der US-Band Kings of Leon, die der Top-Act am Abend waren – und dem Festival eine ordentliche Stimmungsdelle verpassten.

Einen ausführlichen Bericht über den zweiten Festivaltag lesen Sie hier: