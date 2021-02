Andere Länder haben ihre Kinder trotz der britischen Mutante in den Unterricht geschickt. Auch in Deutschland hatten die Lehrkräfte bislang kein hohes Ansteckungsrisiko. Hierzulande trifft es die zuerst, die engen Kontakt halten müssen oder in einem Umfeld arbeiten, wo es besonders viele Infizierte gibt: die Erzieherinnen und die Mitarbeiter in den Arztpraxen. Und demonstrierende Querdenker.