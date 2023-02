Inklusion in Rheinland-Pfalz: Schöne Scheinwelt

Die Teilhabe von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf am Bildungssystem – das ist keine Erfolgsgeschichte im Land. Die Initiative „Eine Schule für alle“ übt daran schon lange Kritik. Zum Artikel – RHEINPFALZ am SONNTAG-Redakteurin Sarah Termeer kommentiert: Gerade in Rheinland-Pfalz gibt es riesigen Nachholbedarf. Die Politik muss nachsitzen. Zum Artikel

Bluttat in Oggersheim: So geht es den Eltern eines Opfers

Gut 100 Tage nach der Ermordung zweier Handwerker in Oggersheim beginnt am Landgericht Frankenthal in sechs Tagen der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die Eltern eines Opfers ringen mit sich, ob sie sich der juristischen Aufarbeitung stellen sollen. Zum Artikel

Schwul hinter einer Maske

Weil er seine Homosexualität auslebte, wurde Klaus Schirdewahn angeklagt und verurteilt. Im selben Land durfte er 58 Jahre später eine Rede im Bundestag halten. Zum Artikel

Tischtennis-Ausrüster Joola bringt sich in Position

Die Firma Joola produziert in der Südpfalz keine Tischtennisplatten mehr. Das wird inzwischen an anderen Standorten erledigt. Die rund 50 Mitarbeiter haben andere Aufgaben. Zum Artikel

Karl Valentin: Aktueller denn je

Der Komiker Karl Valentin ist am 9. Februar vor 75 Jahren gestorben. Seine Urenkelin pflegt sein privates Erbe, darunter sein Wohnhaus und seine Werkstatt in Planegg bei München. Ein Besuch. Zum Artikel

Lehramts-Studenten zur Entlastung von Lehrern?

Um den Lehrermangel zu entzerren, plädiert die Bildungsforscherin Anne Sliwka für ein duales Lehramtsstudium im Südwesten. Die dual Studierenden könne man nach einem halben Jahr als Förderkräfte einsetzen. Zum Artikel

Schlägerei: 20-Jähriger schwer verletzt

Bei einer Schlägerei ist ein 20-jähriger Mann in Zweibrücken so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Vor einer Kneipe prügelte sich eine ganze Gruppe. Zum Artikel

Flughafen Hahn: Weiterer Bieter aufgetaucht

Im Verkaufspoker um den insolventen Hunsrück-Flughafen Hahn gibt es neben dem Nürburgring-Betreiber einen weiteren Bieter – der sogar schon bezahlt hat. Zum Artikel

Land: Es wird nicht häufiger geblitzt

Rund 3,38 Millionen Tempoverstöße hat die rheinland-pfälzische Polizei im Jahr 2021 festgestellt. Auch zu den Bußgeld-Einnahmen nannte das Innenministerium Zahlen. Zum Artikel