Mit dem Podcast „Alles Böse“ startet die RHEINPFALZ ein neues journalistisches Format zum Hören.

Gerichtsreporter Christoph Hämmelmann und der stellvertretende Chefredakteur Digitales, Uwe Renners, machen sich alle zwei Wochen auf Spurensuche nach dem Bösen in der Pfalz. Es geht um spannende, brutale, skurrile und witzige Kriminalfälle aus der Heimat.

In der neuen Folge geht es um einen jungen Polizisten aus der Westpfalz, der nach einem USA-Urlaub plötzlich verhaftet wurde: Angeblich hatte er vor der Reise mit seiner Dienstwaffe die Sparkasse in seinem Heimatort überfallen. Als Angeklagter im Prozess in Kaiserslautern beteuerte er dann vehement seine Unschuld, verurteilt wurde er trotzdem – unter anderem, weil seine Kollegen in seiner Wohnung so viel Bargeld entdeckt hatten. Dabei schien zunächst offen, ob das wirklich die Beute aus dem Überfall war. Doch dann entdeckte eine Richterin ein verräterisches Detail ...

Der Podcast ist auf rheinpfalz.de und allen gängigen Plattformen wie zum Beispiel Spotify oder Audible kostenlos zu hören. Zur neuen Folge des Podcasts geht es hier.