Am Samstag, 12. September, endet auch für den Neustadter Kleinkunstverein „Die Reblaus“ endlich die lange kabarettfreie Zeit – mit dem Gastspiel der Kölner Kabarettistin Anka Zink, die zwar schon seit 1991 mit Solo-Programmen durch die Republik tourt, bislang aber noch nie den Weg nach Neustadt gefunden hat. Spielort ist dabei coronabedingt der Saalbau, wo aktuell noch rund 40 Karten für Kabarettfreunde zur Verfügung stehen. Beginn ist um 20 Uhr. Zink, die den Zuschauern auch von zahlreichen Fernsehauftritten bekannt sein könnte, spielt ihr Programm „Das Ende der Bescheidenheit“, mit dem sie 2019 im Düsseldorfer „Kommödchen“ Premiere feierte. Thema ist die Inflation an Superlativen – von Supermodels bis Superschnäppchen – und die Frage, was da eigentlich noch für die Normalos übrigbleibt. Karten (20/17 Euro) in der Neustadter Bücherstube oder unter www.reblaus-kleinkunst.de.