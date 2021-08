Wegen eines Streits unter zwei Männern ist die Polizei am Sonntagnachmittag ins östliche Stadtgebiet gerufen worden. Einer der Streithähne hatte selbst die Streife verständigt, weil er sich mit seinem Gegenüber nicht einig wurde. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung stand laut Polizeibericht ein Fahrrad. Das hatte der Anrufer an seinen Nachbarn verkauft, aber noch nicht den vollen Kaufpreis dafür erhalten. Der Nachbar wiederum gab an, dass er zwar eine Anzahlung gemacht habe, nun aber erst bereit sei, den Rest zu bezahlen, wenn er die Papiere für das Rad in den Händen halte.

Das Geld geht zurück, das Rad bleibt beim Verkäufer

„Weil es an dieser Stelle irgendwie kein Weiterkommen gab, einigten sich die beiden Männer schließlich mit Hilfe der Polizeibeamten darauf, das Ganze wieder rückgängig zu machen“, schreibt die Polizei. Der Verkäufer gab die Anzahlung zurück und erhielt sein Rad zurück.