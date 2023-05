Der Sonderkommission „Siciliano“ sind zwei Männer in die Falle getappt. Sie hatten im Landkreis Kaiserslautern illegal Maschinenpistolen verkauft. Das Amtsgericht Landstuhl verhängte Haftstrafen, doch zeigte auch Milde. Waffengeschäften in und im Umfeld einer Pizzeria im Landkreis Kaiserslautern ist eine Soko der Kriminalpolizei des Präsidiums Westpfalz auf der Spur. Die Soko ermittelt nach eigener Darstellung gegen organisierte Kriminalität, sprich: Sie versucht mafiaähnliche Strukturen aufzudecken und organisierten Verbrechern das Handwerk zu legen. Dabei arbeitet die Polizei sowohl mit Vertrauenspersonen als auch mit verdeckten Ermittlern zusammen, was nicht immer ohne Risiko ist. Im vorliegenden Fall belastete eine Vertrauensperson einen Polizeibeamten, Uwe Leitheiser, eine Waffe gekauft zu haben. Das stellte sich als völlig haltlos raus. Der Wirt einer Pizzeria, der im Zentrum der Waffendeals steht, sagte aus, Leitheiser sei „wie ein Heiliger“. Die Fortsetzung des Krimis lesen Sie hier.