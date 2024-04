Der siebte Leser-Gedichtwettbewerb der RHEINPFALZ am SONNTAG dringt in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Oder sagen wir so: Wir schauen in die Zukunft und suchen Vier- bis Sechszeiler über die Pfalz in 200 Jahren.

Im vergangenen Jahr drehten sich alle Texte unseres damaligen Leser-Gedichtwettbewerbs – über 1000 waren es am Ende – um den Kern des Pfälzischen, also um das Wesen der Pfalz, ihrer Menschen und ihrer Sprache. Unser 7. Lesergedicht-Wettbewerb 2024 schaut nun in die Zukunft, mit einer futuristischen Variante. Wir würden gerne wissen, wie sich unsere Leserinnen und Leser die Pfalz und/oder ihre Menschen im Jahr 2224 vorstellen, also in exakt 200 Jahren. Und wir würden diese Gedanken wieder gerne in Gedichtform und auf Pfälzisch lesen.

