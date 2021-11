Im Kampf gegen die Pandemie gelten nun auch am Arbeitsplatz schärfere Regeln. „Nur für Geimpfte, Getestete und Genesene“ heißt es dann im Job. Das hat Folgen vor allem für Ungeimpfte.

Welches Ziel verfolgen die neuen Vorschriften?

Die Verbreitung des Coronavirus in Betrieben soll eingedämmt werden. Mit den Regeln, die ab Mittwoch gelten, kommen auf Arbeitgeber und Beschäftigte wesentliche Änderungen zu.

Was genau jetzt kontrolliert wird, was Arbeitgeber jetzt tun müssen und wie es um den Datenschutz bestellt ist, lesen Sie in unserem ausführlichen Artikel zum Thema.