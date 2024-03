Es ging bei der Nominierung am Donnerstag beinahe unter, dass Manuel Neuer in den Kreis der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückkehrt. Angesichts der vielen Neulinge wurde zu einem Randaspekt, dass sich die Rangordnung im Tor der DFB-Auswahl fortan wieder ändern dürfte.

Neuer, Weltmeister von 2014, dürfte die Nummer eins bei der Heim-EM sein, Marc-Andre ter Stegen nur noch der Herausforderer sein – sofern er diese Rolle annimmt. Das dürfte sich Anfang kommender Woche klären, wenn Bundestrainer Julian Nagelsmann Gespräche mit seinen Keepern führen möchte. Im Vorfeld wollte Nagelsmann nicht verraten, wen er in den Testspielen in Frankreich und gegen die Niederlande zwischen die Pfosten beordern will. „Ich möchte den Gesprächen nicht vorgreifen“, sagte Nagelsmann.

