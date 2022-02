Sie schreiben Eingabe um Eingabe, prozessieren ohne Ende und gehen gern mal bis zum Bundespräsidenten: Querulanten sind anstrengend. Aber ist wirklich alles nur ihre Schuld? Eine Annäherung.

Die müssen alle korrupt sein!

Viele Ausrufezeichen. Viele Großbuchstaben. Viele Unterstreichungen. Viele eng beschriebene Seiten. Für Menschen, die in Behörden, Gerichten oder in der Politik arbeiten, ist solch ein Schriftbild ein Alarmsignal: Hier schreibt ein Querulant. Einer, der sich verbissen hat in ein Thema. Der sich von keinem Argument wird abbringen lassen. Und der jedem, der ihm widerspricht, Böswilligkeit und Korruption unterstellen wird. Einer, der am liebsten bis zum Bundespräsidenten ginge. Zum Bundesverfassungsgericht – ach was: zum Gerichtshof für Menschenrechte! Ein Fall beim Bundesverfassungsgericht aus dem Jahr 2019, ein Jahr später negativ beschieden, hat eine typisch lange Vorgeschichte. Angefangen hat es wohl damit, dass ein Mann die Fernleihgebühr für ein Buch nicht zahlte.

Weiterlesen