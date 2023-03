Am Freitag, 31. März, startet die Speyerer Fährsaison. Um 11 Uhr tuckert die erste Fahrt des Jahres über den Rhein nach Rheinhausen. Passagiere dürfen sich neben Sekt und Brezeln auch auf einige Persönlichkeiten aus der Historie der 1296 erstmals erwähnten Überfahrt freuen. An- und Ablegestelle auf Speyerer Seite ist am Berghäuser Altrhein, erreichbar über die Industriestraße. Betrieben wird die Fähre von den Verkehrsbetrieben Speyer in Zusammenarbeit mit dem Schifffahrtsunternehmer Sebastian Sztander. Der Kapitän aus Neckargemünd war erst im vergangenen Dezember als Nachfolger des Schiffsführers Ernst Hessenauer bekannt gegeben worden. Die Rheinhäuser Fähre, die in den 1960er-Jahren stillgelegt worden war, wurde 1995 durch die Stadt Speyer und die Gemeinde Rheinhausen wiederbelebt.

Infos



Fahrzeiten: freitags: 11 bis 20 Uhr; samstags, sonntags und an Feiertagen: 10-20 Uhr (ab 1. Oktober jeweils nur bis 19 Uhr); Abfahrt bei Bedarf, mindestens aber halbstündlich; Die Fährsaison endet in diesem Jahr am 5. November.

Fahrpreis: Erwachsene: zwei Euro; Kinder zwischen sechs und 14 Jahren: Ein Euro; Kinder bis sechs Jahre frei.