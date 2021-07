Mit einer vorzeitigen Räumung des Neckarvorlandes haben Polizei und Ordnungsdienst am Samstagabend in Heidelberg reagiert, um weitere Eskalationen auf der Neckarwiese zu verhindern. Wie die Polizei am Sonntag informierte, ist es bereits um 20.45 Uhr am Samstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Feiernden gekommen, wobei dem Täter die Flucht gelang. Nur wenig später mussten die besonders geschulten Kommunikationsbeamten des Polizeipräsidiums Mannheim erneut einschreiten. Ein Feiernder war derart betrunken, dass es notwendig war, diesen in Gewahrsam zu nehmen. Gegen 22 Uhr befanden sich immer noch rund 1000 Personen auf der Neckarwiese, wobei es immer wieder zu Schlägereien kam. Um weitere Eskalationen zu verhindern wurde in Absprache mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Heidelberg eine vorzeitige Räumung der Neckarwiese beschlossen. Auf die gezielte Ansprachen einzelner Gruppen und Lautsprecherdurchsagen reagierten diese mit beleidigenden Sprechchören, vereinzelten Flaschenwürfen und dem Zünden von bengalischen Feuern. Eine Personengruppe, bestehend aus 300 überwiegend Jugendlichen und jungen Erwachsenen, zeigte sich dabei besonders auffällig und reagierte nicht auf die Ansprache der Uniformierten. Ein 24-Jähriger, der einen Bengalo in der Menschenmenge abbrannte und sich dabei filmte, ist später festgenommen worden und wird wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz angezeigt. Erst nach dem Einschalten der „Stresserbeleuchtung“ und weiteren Durchsagen folgte laut Polizei ein Großteil der Personen der Aufforderung, die Neckarwiese zu verlassen. Sie war gegen 22.30 Uhr so gut wie geräumt.