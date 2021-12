Keine PCR-Teststelle zu Weihnachten, dafür ein gesprengter Geldautomat und ein Lotto-Gewinner.

Polizei bereitet sich auf Proteste vor

Am Montagabend haben sich wieder Coronagegner in Mainz und Ludwigshafen zu „Spaziergängen“ angekündigt. Zum Artikel

Wasserpark soll 2025 öffnen

Der Holiday Park in Haßloch hat bald eine neue Attraktion auf 11.000 Quadratmetern. Zum Artikel

Geldautomat gesprengt

In der Nacht zum 25. Dezember haben Unbekannte einen Geldautomaten in Herxheim in die Luft gejagt. Zum Artikel

Odysee an Heiligabend

Weil die Tochter einen PCR-Test machen muss, versucht eine Haßlocher Familie an Weihnachten verzweifelt, eine Teststelle zu finden. Zum Artikel

Geimpft, geboostert – erkrankt

Wie eine Patchwork-Familie aus Wartenberg-Rohrbach durch das Coronavirus aufgemischt wird. Zum Artikel

Einsteigen und boostern

Hier halten die Impfbusse in der Pfalz: Zum Artikel

Rheinland-Pfälzer knackt Eurojackpot

An Heiligabend gewinnt ein noch unbekannter Rheinland-Pfälzer 12,6 Millionen Euro. Zum Artikel

Die Krux mit den Geschenke-Retouren

Nicht jedes Weihnachtsgeschenk passt. Wer die Spielregeln im Versandhandel kennt, vermeidet Ärger beim Umtausch. Zum Artikel