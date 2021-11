++Ab Montag Corona-Warnstufe 2 in der Pfalz ++Toter bei Hausbrand entdeckt++Labore am Limit++

Feuerwehr und THW bringen Christbaum an die Ahr

Die Neustadter Feuerwehr und die Kollegen vom Technischen Hilfswerk (THW) haben einen Weihnachtsbaum für ihre „Patengemeinde" im Neustadter Wald geschlagen und an die Ahr gebracht.

Ab Montag gilt Warnstufe 2 in der Pfalz

Am Sonntag giit noch Warnstufe 1 in der Pfalz, ab Montag kommt für alle Kreise und kreisfreien Städte der Pfalz Warnstufe 2.

Labor arbeitet bei PCR-Tests am Limit

Labore arbeiten vielfach über den Kapazitätsgrenzen. Das für die meisten Fälle im Kreis Germersheim zuständige Labor rät daher dazu, nicht mehr jeden Verdachtsfall zu testen. Auch beim Testen müsse priorisiert werden.

63-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand

Für einen 63-jährigen Frankenthaler kam Samstagnacht bei einem Wohnungsbrand jede Hilfe zu spät.

Hier halten die Impfbusse in der Pfalz ab Montag

In unserer interaktiven Karte finden Sie alle Termine, an denen die Impfbusse in der aktuellen Woche Station in der Pfalz machen.

Sekundenkleber auf den Türen: Testzentrum-Betrieb sabotiert

Unbekannte haben am Wochenende den Betrieb eines Speyerer Testzentrums sabotiert und die Türschlösser mit Sekundenkleber unbrauchbar gemacht.

Müllsammeln mit dem Umweltfreund

Mit dem Umweltfreund, den der Kleinkarlbacher Arnaud Huber erfunden hat, wird ein einfacher Stock zum Müllsammel-Werkzeug.