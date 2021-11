In Österreich gilt ab Montag 2G, in Deutschland wird über eine Verschärfung der Corona-Regeln diskutiert – und Apotheken starten ein Impf-Pilotprojekt.

Lockdown für Ungeimpfte

Österreich zieht die Notbremse und verhängt ab Montag einen Lockdown für Ungeimpfte. Zum Artikel

Bald bundesweit 2G-Plus-Regelung?

Laut Medienberichten gibt es einen Gesetzesentwurf für weitere Verschärfungen der Corona-Regeln. Zum Artikel

Impfbusse in der Pfalz

Hier sind alle Stationen des Impfbusses in der Pfalz am Montag [mit Karte]: Zum Artikel

Bald wieder Homeoffice-Pflicht

Laut Bundesarbeitsminister Hubertus Heil soll vor allem Büroarbeit bald wieder verpflichtend von daheim aus erledigt werden. Zum Artikel

Impfen in der Apotheke

In einem Pilotprojekt werden nun Grippeimpfungen in Apotheken getestet. Was die Pfälzer Apotheker davon halten. Zum Artikel

Vorreiter in Rheinland-Pfalz

In Ludwigshafen gehört die Notfallseelsorge jetzt zum Katastrophenschutz dazu. Zum Artikel

Kein Platz für Investoren

Während Mainz durch Biontech-Steuern boomt, ist in Kaiserslautern kein Platz für große Gewerbeflächen. Zum Artikel

Dreister Verehrer bei Instagram

Ein Mann macht einer Pfälzer Polizistin Avancen bei Instagram und zeigt sich dabei eher geschmacklos. Zum Artikel

Pfui-Rufe bei Volkstrauertag

Rechtsextremisten haben in Zweibrücken die Feierstunde zum Gedenktag unterbrochen. Zum Artikel

Maßstäbe für gute Corona-Politik

Gibt es keine Richtlinien in der Pandemie, an denen man sich festhalten kann? Doch, gibt es. Zum Artikel