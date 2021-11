Ein Todesopfer bei Flugzeugabsturz ++ Ab Montag neue Corona-Regeln ++ Gelungenes "Wetten,dass...?"-Comeback

Pfälzer Landkreise mit landesweit höchsten Inzidenzen

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Sonntag im Vergleich zum Vortag insgesamt 399 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) gemeldet. Zum Artikel

Kleinflugzeug abgestürzt − ein Todesopfer

In Sinsheim-Ehrstädt (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Sonntagnachmittag um 13.30 Uhr ein Kleinflugzeug abgestürzt. Dabei ist laut Polizei der Pilot ums Leben gekommen. Zum Artikel

Wie früher: Gottschalk und das „Wetten, dass..?“-Revival

Er ist zurück auf der berühmtesten Couch im deutschen TV: Moderator Thomas Gottschalk feiert ein umjubeltes „Wetten dass..?“-Comeback. Ob es die Retroshow doch wieder öfter geben wird? Zum Artikel

Klimaklagen: Für Konzerne kann’s künftig teuer werden

Auf Großunternehmen dürfte eine Welle von Klimaklagen zukommen. Allein in Deutschland laufen juristische Angriffe gegen die Energiekonzerne RWE und Wintershall sowie gegen die drei führenden Autokonzerne. Was solche Klagen ausrichten – und was sie in der Wirtschaft anrichten. Zum Artikel

Südwest-Derby: Polizei berichtet von „massiven Provokationen“

Polizeikräfte aus fünf Bundesländern haben am Samstag das Fußballspiel des 1. FC Saarbrücken gegen den 1. FC Kaiserslautern abgesichert. Die Polizei sagt, sie sei gegen Flaschenwerfer, Pyro-Zündler und Krawallbrüder vorgegangen. Zum Artikel

Quarantäne im Urlaub: Keine automatische Urlaubsgutschrift

Beschäftigte, die im Urlaub in behördlich angeordnete Quarantäne müssen, haben von dieser Zeit nicht viel oder zumindest meist weniger als erhofft. Denn die Urlaubstage gehen Arbeitnehmern verloren – wenn sie nicht tätig werden. Zum Artikel

Erhebliche Baumängel: 30 Menschen müssen Wohnungen verlassen

Weil Fluchtwege versperrt und Brandschutzvorkehrungen nicht eingehalten waren, hat die Bauaufsicht der Stadt Frankenthal am Freitag ein Gebäude im Meergartenweg teilweise geräumt. Zum Artikel

Ministerium: Corona-Alarmstufe könnte Ende der Woche in Baden-Württemberg erreicht sein

Das baden-württembergische Sozial- und Gesundheitsministerium rechnet schon in Kürze mit der Ausrufung der Corona-Alarmstufe, die drastische Einschränkungen für viele ungeimpfte Menschen im Land nach sich ziehen würde. Zum Artikel