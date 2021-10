++Verdächtiger in Mannheimer Mordfall festgenommen ++ Mehr illegale Downhill-Strecken im Pfälzerwald ++ Immunologe ordnet Langzeitfolgen von Impfungen ein

Energiepreise: Das große Zittern

Energie wird immer teurer – und eine steigende Anzahl von Menschen kann sich Gas, Öl oder Sprit kaum noch leisten. Was dann passieren kann, zeigt der Fall eines Mannes aus Ludwigshafen – mittelbar zumindest. Zum Artikel

Immunologe: „Missverständnis“ beim Thema Langzeitfolgen von Impfungen

Der Immunologe Carsten Watzl hat in Bezug auf mögliche Langzeitfolgen von Impfungen von einem „Missverständnis, das sich bei vielen Menschen hartnäckig hält“ gesprochen. Zum Artikel

Nach Herbstferien wieder zwei „Präventionswochen“ an Schulen

Nach zwei Wochen Herbstferien beginnt der Schulalltag in Rheinland-Pfalz an diesem Montag erneut mit Tests auf das Coronavirus. Zum Artikel

Amtsärztin: „Jugendliche sind keine Pandemietreiber“

Die Anzahl der Corona-Infektionen nimmt aktuell wieder zu. Mit der kalten Jahreszeit befürchten einige eine neue Welle. Florian Kaufmann sprach mit der stellvertretenden Leiterin des Gesundheitsamtes, Anette Georgens, über die Infektionen im Kreis Germersheim, die Rolle der Impfung und ihre Prognose für die kommenden Monate. Besonders für Geimpfte hat sie einen wichtigen Hinweis. Zum Artikel

Immer mehr illegale Downhill-Strecken

Seit mehreren Jahren entstehen im Wald illegale Downhill-Strecken, und ihre Dichte nimmt zu. Am Samstag führte ein Waldbegang des Forstzweckverbands Mittelhaardt zu zwei lokalen Beispielen. Zum Artikel

Sechstes Todesopfer nach Amokfahrt vom Dezember 2020

Fast ein Jahr nach der Amokfahrt in Trier gibt es ein sechstes Todesopfer. Zum Artikel

Ab Donnerstag keine Maske für Geimpfte in der Gastronomie

Vom kommenden Donnerstag an können geimpfte und genesene Beschäftigte und Gäste in Baden-Württemberg zum Beispiel in der Gastronomie oder bei Veranstaltungen auf den Maskenschutz verzichten, wenn dort die sogenannte 2G-Option gilt. Zum Artikel

Tatverdächtiger im Mannheimer Mordfall verhaftet

Die Polizei hat einen 31-jährigen Deutschen festgenommen, der in dringendem Verdacht steht, vergangenen Dienstag eine 41-jährige Frau in ihrer Wohnung im Mannheimer Stadtteil Schwetzingerstadt getötet zu haben. Zum Artikel