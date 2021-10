Von langen Staus, Lucas Beitrag und Hasslöchern – der Tag in der Pfalz.

Coronas Werk und Lucas Beitrag

Viel geholfen hat den Gesundheitsämtern in der Pfalz die Luca-App nicht. Zum Plus-Artikel

Ende der kostenlosen Coronatests

Ab Montag müssen Corona-Schnelltests selbst bezahlt werden. Was die Änderung im Einzelnen bedeutet. Zum Artikel

Steinmeier spricht Flutopfern Mut zu

Der Bundespräsident Frank-Waler Steinmeier ist bei seinem Besuch im Ahrtal noch immer betroffen. Zum Artikel

Lange Staus auf A6

Wegen Brückenarbeiten am Einsiedlerhof war das Teilstück der A6 bei Kaiserslautern gesperrt. Zum Plus-Artikel

Kaulitz-Zwillinge sprechen über „Hasslöcher“

Bill und Tom Kaulitz der Teenie-Band „Tokio Hotel“ finden in ihrem Podcast Gefallen an Haßloch. Ziehen sie in die Pfalz? Zum Plus-Artikel

Miro-Klose-Stadion in Kusel

Die Roßberg-Schulsportanlage wird umgetauft und erhält einen prominenten Namensgeber. Zum Artikel

Amazon-Ansiedlung: Politik im Hinterzimmer?

Dass im Vorfeld der Amazon-Ansiedlung in Zweibrücken nicht mehr diskutiert wurde befremdet. Zum Plus-Artikel

„Ohne Trucker geht nichts“

In Großbritannien wird deutlich, dass ein Mangel an Lkw-fahrern zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem werden kann. Droht Deutschland dasselbe? Zum Plus-Artikel

Die Corona-Zahlen für die Pfalz

Pfalzweit gibt es nur 92 Neuinfektionen am Sonntag. Die niedrigste Inzidenz ist in Kusel. Zum Artikel

Zerstörte Friedhöfe

Nach dem Hochwasser trauen sich viele Familien nicht mehr zu ihren Angehörigen auf das Grabfeld. Zum Plus-Artikel

