+++Schotter ist nicht gleich Schotter+++Wieder Streit um Maskenpflicht+++Urlaub für Flutopfer

Streit um Maskenpflicht: Kunde bedroht Mitarbeiterin

Weil er und seine Begleiterin zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aufgefordert worden sind, hat ein Mann die Mitarbeiterin eines Baumarkts in Bad Dürkheim bedroht. Zum Artikel

Fußgänger von TGV-Schnellzug erfasst und getötet

Ein 27 Jahre alter Mann ist am Samstagabend im Bereich des Durlacher Bahnhofs von einem Hochgeschwindigkeitszug erfasst und tödlich verletzt worden. Zum Artikel

Wie Lauterer Forscher die Masken-Produktion verbessern wollen

Er ist ein Symbol für die Corona-Pandemie wie wenig sonst: der Mund-Nasenschutz. Plötzlich waren die Masken überall – und mit ihnen die Frage: Wie lässt sich ihre Produktion optimieren, wie die Qualität kontrollieren? Das Fraunhofer ITWM hat Antworten geliefert. Zum Artikel

Schotter nicht gleich Schotter

Immer wieder wird Kritik laut zu den „Schottergärten“, die um die Senffabrik genannte Kreisverwaltung in Richtung Parkdeck angelegt worden seien. Allerdings ist das gar kein Schottergarten, sondern die ökologisch viel verträglichere Variante. Zum Artikel

Die nächste Krise kommt bestimmt. Ist die Verwaltung bereit?

Wer uns in den nächsten vier Jahren regiert, muss sich darum kümmern, dass die nächste Krise uns nicht wieder kalt erwischt. Politisch ist das eher undankbar. Genau deshalb aber muss man“s jetzt angehen. Ein Appell. Zum Artikel

Neuregelung zu Maskenpflicht an Schulen in einigen Bundesländern: Gemischte Gefühle

Zuletzt war die Maske ständiger Begleiter in der Schule, jetzt müssen sie die Schülerinnen und Schüler mancherorts nicht mehr im Unterricht tragen. Unter allgemeinen Jubel mischen sich besorgte Stimmen. Zum Artikel

Kinder holen Infekte nach – Kliniken jetzt schon stark belastet

Eine ungewöhnliche Häufung von Atemwegsinfekten bei Kindern bereits ab dem Spätsommer beunruhigt Mediziner. Betroffen seien vor allem unter Sechsjährige, sagte Jakob Maske, Sprecher des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Zum Artikel

Noch keine Zeugenhinweise zu Brand von über 100 Strohballen

Eine Ernte brennt: In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind bei Kuhardt (Kreis Germersheim), nahe der B9 an der Anschlussstelle Rülzheim-Süd, mehr als 100 Strohballen in Flammen aufgegangen. Zum Artikel

Südliche Weinstraße lädt Flutopfer zu Urlaub ein

Der Verein Südliche Weinstraße will den Menschen etwas Gutes tun, die auch mehr als zwei Monate nach der Flutkatastrophe im Ahrtal weiterhin im Ausnahmezustand sind. Zum Artikel