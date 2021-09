Gefährliche Ambrosie in der Pfalz ++ Pfälzer verursacht schweren Unfall in Tirol ++ Cosplay-Event in Speyer

Pfälzer verursacht schweren Unfall in Tirol

Bei einem Almabtrieb in Tirol ist es am Samstag zu einem schweren Unfall mit sechs verletzten Menschen gekommen. Verursacher war ein Tourist aus der Pfalz. Zum Artikel

Gefährliche Pflanze in der Pfalz

Die Ambrosie kann schon in kleinen Mengen Heuschnupfen, Bindehautreizungen und allergisches Asthma hervorrufen. In der Pfalz ist sie immer öfter zu finden. Ein Experte kennt die Hotspots. Zum Artikel

Drei Tote bei Unfall auf A8

Auf der A8 bei Pforzheim sind am frühen Sonntagmorgen drei Menschen bei einem Unfall gestorben. Ein Fahrzeug war entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Zum Artikel

Drecksarbeiter: Wie andere für uns schuften

Färber, Köhler, Rosenpflücker: Unser Autor ist jahrelang durch die Welt gereist und hat die dreckigen Jobs gemacht, die für unser bequemes Leben nötig sind. Zum Artikel

Falscher Wahlzettel in Ludwigshafen

Am Wahltag hat ein Ludwigshafener zunächst den Wahlzettel der Landtagswahl vom vergangenen März erhalten. Zum Artikel

Darth Vader und Captain Kirk in Speyer

Großes Schaulaufen der Kostüme an diesem Wochenende im Technik-Museum Speyer. Eindrücke von der Cospplay-Veranstaltung gibt’s bei uns im Video. Zum Artikel

EU-Führerschein Pflicht ab 2022

Viele haben ihn noch in der Tasche: den rosafarbenen oder sogar den grauen Lappen. Doch stehen sie ebenso wie ältere Kartenführerscheine vor dem Aus. Zum Artikel

Wahlabend im Liveblog

Die ersten Hochrechnungen und Reaktionen der Kandidaten zur Bundestagswahl 2021 den ganzen Abend über im Liveblog. Zum Artikel