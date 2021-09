++Wird in Deutschland zu viel operiert?++Was war da am Samstag auf dem Betze los++Mit dem Jobticket durch die Republik

Ab Montag gelten VRN-Tickets deutschlandweit

Am Montag beginnt die Zeit, in der man mit einer VRN-Jahreskarte wie etwa einem Job-Ticket Busse und Bahnen in fast ganz Deutschland nutzen kann. Zum Artikel

Tumult-Derby: Das brutale Erlebnis des Matheo Raab

Mit neun Spielern ertrotzt der 1. FC Kaiserslautern ein 0:0 gegen Waldhof Mannheim. Der Kraftakt könnte den Roten Teufeln ein neues Wir-Gefühl verleihen. Er könnte aber auch zum Bumerang werden. Zum Artikel

Impfbus-Tourplan: Hier halten mobilen Impfstationen in der Pfalz ab Montag

In unserer interaktiven Karte finden Sie alle Termine, an denen die Impfbusse in dieser Woche Station in der Pfalz machen. Zum Artikel

Schon 29 Gebäude auf Pfaff-Areal abgerissen

Über 100 Jahre Industriegeschichte haben deutliche Spuren hinterlassen. Die Sanierungsarbeiten auf dem Gelände an der Königstraße, wo ein ganz neues Quartier entstehen soll, sind aufwendig. Zum Artikel

Bjarne Mädel und Jürgen Prochnow beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen

Stelldichein der Stars beim Festival des deutschen Films: Bjarne Mädel plaudert über Torschuss-Ängste. Walter Sittler verzaubert seine Fans mit Kniefall. Und Jürgen Prochnow spricht über eine ganz besondere Geburtstagstorte. Zum Artikel

Junge erleidet bei Sturz vom Fahrrad schwere Kopfverletzungen

Beim Sturz vom Fahrrad schwer verletzt hat sich ein 14-jähriger Junge aus dem Landkreis Germersheim am Freitagabend. Zum Artikel

Holiday Park: Neue Pläne für Halloween

Trotz eingeschränkter Besucherhöchstzahl aufgrund Corona ordnet der Holiday Park die ablaufende Sommersaison als „entsprechend gut“ ein. Im Oktober warten neue Halloween-Abenteuer auf Gruselfans, die Feier gibt es aber auch familienfreundlich. Zum Artikel

Unterm Messer: Wird in Deutschland zu viel operiert?

Ewald P. war todkrank. Und er ist kurz vor seinem Tod noch operiert worden. Aus wirtschaftlichen Gründen, vermutet seine Witwe. Wird in Deutschland zu viel operiert? Die Frage wird inzwischen häufig gestellt. Die Antwort ist damit verknüpft, wie sich die Krankenhäuser finanzieren. Zum Artikel

„Ein stärkerer Klimaschutz ist unverhandelbar“

Seit 2011 sitzt Tobias Lindner (39) für die Grünen im Deutschen Bundestag. Damals rückte der Südpfälzer mit dem Lebensmittelpunkt Wörth für Ulrike Höfken nach, die in Mainz Landesumweltministerin wurde. Zum Artikel