Geburt im Flugzeug ++ Mode aus der Pfalz ++ Rezo zerstört wieder

Corona-Impfbusse in der Pfalz: Die Haltestellen ab Montag

Um die Anzahl der Corona-Impfungen in Rheinland-Pfalz weiter zu steigern, bietet das Land seit August auch Impfungen auf Supermarkt-Parkplätzen an. In unserer interaktiven Karte finden Sie alle Termine, an denen die Impfbusse in dieser Woche Station in der Pfalz machen. Zum Artikel

Afghanin bringt Baby gleich nach Landung in Ramstein zur Welt

Gleich nach der Landung in Ramstein und noch an Bord eines US-Evakuierungsflugzeugs hat eine Afghanin ein Mädchen zur Welt gebracht. Zum Artikel

Diese Corona-Regeln gelten ab Montag in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz gilt ab diesem Montag eine neue Corona-Bekämpfungsverordnung. Das sind die wichtigsten Regeln. Zum Artikel

Geblitzt auf A65: Autofahrer mit Tempo 218 in 100er-Zone

Die Polizei hat am Sonntagmorgen zwei Raser auf der A65 in Höhe der Abfahrt Landau-Nord geblitzt. Bei der Kontrolle war der schnellste Fahrer mit Tempo 218 unterwegs. Zum Artikel

Wieder „Zerstörung“: Rezo knöpft sich Laschet und Grüne vor

Erneut meldet sich Youtuber Rezo im Bundestagswahlkampf zu Wort. In einem Video knöpft er sich Lügen und Fehler von Politikern vor. Allen voran Unionskanzlerkandidat Armin Laschet. Zum Artikel

Heimat hautnah: Mode aus der Pfalz

Kleidung kann vieles ausdrücken, auch Heimatliebe. Sieben junge Labels von Pfälzern (nicht nur) für Pfälzer treten den Beweis dafür an. Zum Artikel

Stromausfall in weiten Teilen von Pirmasens

Über längere Zeit stand in der Nacht zum Samstag in großen Teilen von Pirmasens kein Strom zur Verfügung. Zum Artikel