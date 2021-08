FCK-Sportchef schlägt Alarm: „So gehen wir finanziell kaputt“

Statt ursprünglich 20.000 Zuschauer dürfen am Montag nur 5.000 Fans beim DFB-Pokalspiel des 1. FC Kaiserslautern ins Stadion. Für Thomas Hengen, Sport-Geschäftsführer des FCK, ist das finanziell nicht tragbar. Er fordert von der Politik bessere Konzepte. Zum Artikel

Nach Missbrauchsvorwürfen: Erzieher verlassen Kita

Zwei Erzieher verlassen eine Kita in Speyer freiwillig, nachdem mehrere Familien Missbrauchsvorwürfe geäußert haben. Der Verdacht habe sich laut der Staatsanwaltschaft aber nicht bestätigt. Zum Artikel

Hunger nach Bauland: Wie Gemeinden das knappe Gut verteilen

Die Ortsgemeinde Lambsheim wird demnächst Bauplätze verkaufen, was mittlerweile in der Region selten ist. Dabei zum Zug zu kommen, ist Glücksache, denn es wird gelost. Wie gehen andere Gemeinden mit dem seltenen Bauland um? Zum Artikel

Saubere Luft in Schulen und Kitas: Eltern fordern Luftfilter

Bund und Land haben Förderprogramme für Luftfilter in Schulen und Kindertagesstätten aufgesetzt, von denen auch Frankenthaler Einrichtungen profitieren könnten. Den Eltern reicht das nicht. Zum Artikel

BASF: Brand im Werksteil Süd

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist auf dem BASF-Gelände um 23.48 Uhr ein Feuer an einer Anlage im Werksteil Süd ausgebrochen. Zum Artikel

Gesperrter Fahrlachtunnel: Forderungen an Kommunen

Nach der Sperrung des Fahrlachtunnels in Mannheim ist das große Verkehrschaos zunächst ausgeblieben. Industrie und Handel in der Kurpfalz sind dennoch beunruhigt und haben einige Forderungen an die Kommunen. Zum Artikel

Waldhof Mannheim gelingt Pokalsensation gegen Eintracht Frankfurt

Drittligist Waldhof Mannheim schlägt den Bundesligisten Eintracht Frankfurt in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 2:0 (0:0). Zum Artikel

Trotz Kritik: Fünfkampf-Weltverband will am Reiten festhalten

Trotz der heftigen Kritik bei den Olympischen Spielen in Tokio will der Weltverband im Modernen Fünfkampf am Reiten als eine der fünf Disziplinen grundsätzlich festhalten. Zum Artikel

Den Kommentar „Pferde sind keine Sportgeräte“ von RHEINPFALZ-Redakteur Oliver Wehner lesen Sie hier

Wetter: Hagel in der Pfalz

Am Sonntag kam es in Teilen der Pfalz zu Gewitter und Hagel.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor weiteren möglichen Gewittern. Zum Artikel