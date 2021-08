Drei Schwerverletzte bei einem Verkehrsunfall, zwei Bronze-Medaillen-Gewinnerinnen und ein Makake auf der Flucht

Jugendliche sollen Impfangebot erhalten

Die Bundesregierung will auch ohne Impfempfehlung der Stiko die Impfkampagne für Jugendliche vorantreiben. Zum Artikel

Kleinkind bei Unfall schwer verletzt

Ein 41-Jähriger ist beim Überholen auf einer Landstraße bei Altdorf von der Straße abgekommen: drei Personen verletzt. Zum Artikel

Zweibrückerinnen gewinnen Bronze

Zwei Judokämpferinnen haben sich in Tokio die historische Medaille gesichert. Zum Plus-Artikel

Makake immer noch auf der Flucht

Der ausgebüxte Affe aus einem Rockenhausener Exoten-Zoo ist immer noch unterwegs. Das Tier soll nun mit einem Trick eingefangen werden. Zum Artikel

Wie LU 2500 Tonne CO2 einsparen will

500 Städte machen bundesweit bei der Klimawette mit. Wie Ludwigshafen das schaffen will? Zum Artikel

Schöffen: Menschen gerecht werden

Eine Schöffin gibt Einblick in ihre 20-jährige Erfahrung in Strafprozessen. Sie weiß, was Verantwortung bedeutet. Zum Plus-Artikel

Regnerischer Wochenstart

Am Montag erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland Schauer und kühle Temperaturen. Zum Artikel

Flut-Helfer aus Wörth an der Ahr

Wie Krieg fühle sich die verheerende Zerstörung der Städte an der Ahr an, berichten die Helfer. Zum Plus-Artikel

Von vorn anfangen, geht das?

Wie es einem Dorf in Sachsen nach der Jahrhundertflut von 2002 erging und wie es sich mühsam in die Normalität kämpfte. Zum Plus-Artikel

Golfball trifft Autoscheibe

Ein „verirrter“ Golfball hat nahe des Golfclubs Pfälzerwald bei Waldfischbach-Burgalben ein vorbeifahrendes Auto getroffen. Zum Artikel