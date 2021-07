Merkel besucht Kreis Ahrweiler / Hochwasser in der Region bleibt noch / Pirmasens freut sich über unerwartete Spende

Pegel schnell gefallen: Polder stoppen Rekordhochwasser

Der Wasserstand des Rheins ist am Pegel Maxau in der Nacht zum Sonntag schnell gefallen: Von 8,65 Meter am Samstag gegen 17.15 Uhr auf etwa 8,15 Meter am Sonntagmittag. Zum Artikel

Fluglärm: Deutlich mehr Beschwerden seit Anfang 2020

In den vergangenen anderthalb Jahren hat die Bundeswehr eine klare Zunahme von Beschwerden gegen militärischen Fluglärm verzeichnet. Zum Artikel

Tränen in der Eifel - Merkel sagt umfassende Hilfe zu

Viel Zeit nimmt sich die Bundeskanzlerin für ihren Besuch im Katastrophengebiet. Für die Zerstörungen in Schuld an der Ahr gebe es kaum Worte, sagt Merkel und spricht sich für beschleunigte Maßnahmen zum Klimaschutz aus. Zum Artikel

Zoo-Belegschaft überwältigt: Spendenbarometer steigt

Riesig die Freude über die Hilfsbereitschaft beim Kaiserslauterer Zoo, aber auch leises Bedauern, dass bislang ein bisschen die Möglichkeit dafür fehlt, sich erkenntlich zu zeigen. Zum Artikel

Freie Fahrt für Wickie

Nach zuvor dreiwöchigem Testbetrieb ist das neue, zwölf Millionen teure „Wickieland“ im Holiday Park offiziell eröffnet. Zum Artikel

Fasnachter fordern zum Impfen auf

Der Große Rat, die Dachorganisation der Ludwigshafener Fasnachtsvereine, fordert alle Karnevalsfans zum Impfen auf. Zum Artikel

Wo es beim Katastrophenschutz hakt

Auch wenn in der Hochwasser-Katastrophe plötzlich viele helfende Hände und pragmatische Sofort-Lösungen da sind: Beim Krisenmanagement ist in Deutschland noch Luft nach oben. Zum Artikel

Google und anonymer Mann spenden 16.000 Euro für Jugendarbeit

Unverhoffter Geldsegen: Der Konzern Google sowie ein Mitarbeiter des Software-Giganten haben der Stadt Pirmasens zusammen 16.000 Euro gespendet. Zum Artikel

„Smart Cities“: Speyer ohne Erfolg bei Modellprojekt

Hoffnungsvoll hatte sich die Stadt Speyer beworben, um beim vom Bund geförderten Millionenprojekt „Smart Cities“ Modellkommune zu werden. Dass es damit nicht geklappt hat, lässt sie nicht verzagen. Zum Artikel