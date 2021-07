Hochwasser steigt nicht mehr - Jugendlicher schwer verletzt - Erst im Finale gestoppt.

Schwer verletzt: Jugendlicher stürzt von Felsen in Eisenstange

In Waldfischbach-Burgalben ist am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr ein Jugendlicher schwer verunglückt.

Starke Nastasja Schunk verliert Finale in Wimbledon

Als Vorletzte ins 64er-Feld gerutscht, als Zweitbeste erhobenen Hauptes gegangen: Nastasja Schunk hat am Sonntagmittag das Juniorinnen-Finale beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon in drei Sätzen gegen die Spanierin Ane Mintegi Del Olmo verloren.

Hochwasser hat vorläufigen Scheitelpunkt erreicht

Der Rheinpegel in Speyer hat am Wochenende seinen vorläufigen Höchststand erreicht: Das teilte am Sonntag ein Mitarbeiter der Wasserschutzpolizei mit.

Angreifer Elias Huth über die Entscheidung, beim FCK zu bleiben

Nach einer auch für ihn persönlich schwierigen Saison kochten zwischenzeitlich Gerüchte auf, Elias Huth wolle den 1. FC Kaiserslautern verlassen. Doch der Angreifer will sich beim Drittligisten durchsetzen.

1000 Leute auf Neckarwiesen trotz Aufenthaltsverbot

Gegen Krawallmacher geht die Polizei in Mannheim und Heidelberg weiterhin gezielt an den sommerlichen Wochenenden vor.

Warum Landtagspräsident Hering die Demokratie in der Krise sieht

Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) sieht die Demokratie in der Krise. Ein Teil der Bevölkerung fühle sich nicht mehr repräsentiert im parlamentarischen System. Volksabstimmungen spielen nach seiner Auffassung Populisten in die Hände.

Mit Drohne nach Auto im Hochwassergebiet gesucht

Mit einer Drohne der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) wurde am Freitagabend nach dem Standort eines Autos im Hochwassergebiet zwischen Wörth und Jockgrim gesucht.