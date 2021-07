Tödliches Futter, attraktives Los und Miniatur-Herzschrittmacher.

Großaktion in Speyer: Impfen, damit kein Arzt kommt

Die Befürchtungen der Organisatoren um Professor Dr. Gerald Haupt sind nicht eingetreten: Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), sich nicht zweimal mit Astrazeneca gegen das Coronavirus impfen zu lassen, hat nur wenige ihre Zweitimpfung bei der Großaktion am Sonntag absagen lassen. Fast 1400 Menschen mehr sind jetzt durchgeimpft. Zum Artikel

Mit Eiben gefüttert: Ziegenböcke verenden qualvoll am Sonnenhang

Ziegenzüchterin Antje Wutzke ist fassungslos. Zwei Böcke verendeten am Mittwoch auf einem Gelände am Sonnenweg, zwei weitere Tiere konnte eine Tierärztin retten. Todesursache sind giftige Eibenzweige, die über den Zaun geworfen wurden. Zum Artikel

FCK empfängt Borussia Mönchengladbach

Am 6., 7. oder 8. August trifft die Elf von Trainer Marco Antwerpen im DFB-Pokal auf Borussia Mönchengladbach. Zum Artikel

Riesige Menschenschlange zur Eröffnung eines Manga-Stores

Enormen Andrang verzeichnete am Samstagvormittag die Eröffnung eines Manga-Geschäfts in der Marktstraße in Kaiserslautern. Zum Artikel

Musikpark und Hall: Warum sich das Partyvolk gedulden muss

„Wir stehen in den Startlöchern, aber in dieser Form macht es keinen Sinn.“ Das sagt Musikpark-Chef Mike Gebhardt. Maximal 350 Besucher, die ab dem Wochenende hätten wieder gemeinsam feiern dürfen, seien zu wenig, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Zum Artikel

Kleinster Herzschrittmacher wird im Westpfalz-Klinikum eingesetzt

Als eines der ersten Krankenhäuser in der Region setzt das Westpfalz-Klinikum die Kardiokapsel Micra AV, den weltweit kleinsten Herzschrittmacher, ein. Zum Artikel

Kreuzimpfung: Im Impfzentrum keine Terminänderung

Die jüngste Empfehlung der Ständigen Impfkommission hat etliche Impfwillige verunsichert. Hausärzten beschert sie zudem viel Mehrarbeit, dem Neustadter Impfzentrum zusätzlichen Frust. Zum Artikel

Alarm! Wie die Digitalisierung bei der Feuerwehr läuft

Es muss piepsen, damit der Feuerwehrmann weiß: Es brennt. Ein Keller wurde überflutet. Es gab einen Unfall. Bisher quäkt es meist analog aus dem Gerät. Die Einführung der landesweiten digitalen Alarmierung ist langwieriger und teurer als gedacht. Zum Artikel

Zwei Gruppen schlagen mit Schraubenschlüsseln aufeinander ein

Gegen alle Beteiligte, die sich am Samstag in Mundenheim zu einer im Internet verabredeten Schlägerei getroffen haben, hat die Polizei Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zum Artikel

Welchen Versicherungsschutz brauche ich für Starkregen?

In vielen Teilen Deutschlands sorgen derzeit anhaltender Regen und Unwetter für vollgelaufene Keller. Stellt sich die Frage: Wer kommt für die Schäden auf? Zum Artikel