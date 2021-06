Kiel wird in Mannheim Handball-Meister, schwerer Motorradunfall und was an Impfmythen dran ist.

Landauer Forscher erklärt, was an Impfmythen dran ist

Impfungen verursachen Autismus, das Quecksilber in Impfstoffen ist schädlich, Biontech-Impfungen sind ein Gen-Experiment – über Vakzine werden viele Verschwörungsmythen verbreitet. Der Landauer Forscher Paul Löffler erklärt, was dran ist. Zum Artikel

Holiday Park öffnet Themenbereich „Wickieland“ im Testbetrieb

Wickie und seine Freunde erobern ab sofort im eigenen, zwölf Millionen teuren Themenbereich den Holiday Park. Zum Artikel

Impfaktion in Oggersheim: 500 Dosen übrig geblieben

Die zweite Sonderimpfaktion der Stadt Ludwigshafen ist auf eine verhaltene Resonanz in Oggersheim gestoßen. Lediglich 230 Leute wollten sich am Samstag impfen lassen. Zum Artikel

Wetterdienst warnt erneut vor Gewitter und Unwetter

Nach einem meist sonnigen Wochenende steht Rheinland-Pfalz und dem Saarland eine Woche mit kräftigen Gewittern und Unwettern bevor. Zum Artikel

THW Kiel feiert Handball-Meisterschaft in Mannheim

Nach dem 25:25 (13:12)-Remis bei den Rhein-Neckar Löwen beendeten die Kieler die Spielzeit punktgleich mit der SG Flensburg-Handewitt, sind aber Meister, weil sie den direkten Vergleich für sich entschieden haben. Zum Artikel

Unfall mit vier teils schwer verletzten Motorradfahrern

Vermutlich war es fehlender Sicherheitsabstand, weswegen es am Sonntagvormittag bei Lauterecken zu einem Unfall mit vier gestürzten Motorradfahrern kam. Zum Artikel

Wie halten es Verwaltung und Kirche mit dem Gendern?

Für die einen ein Schritt in Richtung gleichberechtigte Gesellschaft, für die anderen ein Ärgernis und unnötig wie ein Kropf: Das „Gendern“. Zum Artikel