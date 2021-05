Unverständliche Corona-Regel im Baumarkt, seltenes Tier verschwunden und ungenaue Blitzer.

Mit Gewerbeschein und ohne Test in den Baumarkt

Wer in den Baumarkt will, braucht einen negativen Corona-Test oder eine vollständige Impfung. Tatsächlich reicht aber auch ein Gewerbeschein aus. Ein Umstand, der bei Privatkunden Fragen aufwirft. Zum Artikel

Nach Corona-Infektionskette: Stadt appelliert an Asylbewerber

Mitarbeiter der Stadt Zweibrücken haben 64 farbige Flugblätter in die Briefkästen aller Asylbewerber in neun Wohnobjekten der Stadt geworfen. In den Flugblättern werden die Corona-Regeln erläutert und es wird appelliert, diese Regeln auch einzuhalten. Zum Artikel

Seltener weißer Pfau verschwunden

Im saarländischen Wallerfangen-Ihn ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein seltener weißer Pfau von einem Bauernhof verschwunden. Der Fall erinnert an das weiße Kängurubaby Mila, das im August 2020 aus dem Siegelbacher Zoo in Kaiserslautern verschwunden ist. Zum Artikel

Heiraten geht nicht: Die Geschichte von Lotte und Stefan

Lotte und Stefan möchten heiraten – in Speyer. Aber Stefan ist Südafrikaner und darf in der Pandemie nicht nach Deutschland. „Ich habe Angst, dass uns die Zeit davonläuft“, sagt Lotte. Und klammheimlicher Rassismus macht alles noch schlimmer. Zum Artikel

Womöglich ungenaues Blitzergerät im Besitz mehrerer Kommunen in der Pfalz

Ein wegen möglicher Messungenauigkeiten auffällig gewordenes Gerät zur Geschwindigkeitsmessung auf Straßen ist auch im Besitz mehrerer rheinland-pfälzischer Städten und Verbandsgemeinden. Zum Artikel

Kreis Kaiserslautern mit 11,2 Babys pro 1000 Einwohner an der Spitze

Statistisch 11,2 Babys sind 2019 im Kreis Kaiserslautern pro 1000 Einwohner lebend auf die Welt gekommen. Damit hielt dieser Landkreis den Rekord in Rheinland-Pfalz, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Zum Artikel

Ausverkauf bei Peter Kaiser: Nur noch Name und Fassade bleiben

Der Ausverkauf bei Peter Kaiser läuft. Gegen Höchstgebot werden die Maschinen und Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung der 1838 gegründeten Schuhfabrik im Internet versteigert. Beim Besichtigungstermin kommt zwischen Auktionsglücksrittern und Fachinteressenten Wehmut auf. Zum Artikel

Die gute Nachricht

Mit einer Spende von 100 Weckgläsern ihrer Weinstuben-Bolognese unterstützt die Bockenheimer Weinstube die Mitarbeiter des Wormser Klinikums. Damit wollen die Betreiber des Restaurants den Klinikmitarbeitern wegen der starken Belastung eine Freude machen und sie zumindest nach Feierabend beim Kochen entlasten. Zum Artikel