Gefälschte Impfpässe, abgesagte Gottesdienste und Gedenken an die Opfer der Pandemie.

Gefälschte Impfpässe mit Tippfehler im Stempel

Unter den gefälschten Impfpässen, die im Messenger-Dienst Telegram in mehreren Gruppen zum Kauf angeboten würden, seien auch Exemplare, die laut Stempel aus dem Impfzentrum Frankenthal stammen sollen. Zum Artikel

Ab Donnerstag gilt nächtliche Ausgangssperre

In Zweibrücken gelten ab Donnerstag wieder schärfere Corona-Regeln und erstmals gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Zum Artikel

Sprengkörper auf Terrasse: Fenster und Fliesen zerstört

Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen einen Sprengkörper, möglicherweise ein illegaler Böller, in den Garten eines Hauses Ludwigshafen geworfen, wo dieser auf der Terrasse explodierte und erheblichen Sachschaden anrichtete. Zum Artikel

Schwerer Verkehrsunfall

Im Donnersbergkreis sind am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall mehrere Menschen verletzt worden. Zum Artikel

Bürger gedenken der Opfer der Corona-Pandemie

In aller Stille oder bei Glockengeläut: Vielerorts ist in Rheinland-Pfalz am Sonntag der Opfer der Corona-Pandemie gedacht worden. Zum Artikel

Bundes-Notbremse: Schlingernder Bremsweg

Die Bundes-Notbremse steht inhaltlich ganz im Zeichen der bisherigen Lockdown-Politik. Sie ändert aber das Corona-Management. Dadurch setzt der Bund sich durch, es tauchen aber neue Probleme auf. Zum Artikel

Katholiken: Keine Gottesdienste wegen hoher Inzidenz

Die Pfarreiräte der fünf katholischen Pfarreien in Ludwigshafen haben entschieden, dass ab Montag, 19. April, bis auf Weiteres keine Gottesdienste mehr stattfinden. Zum Artikel