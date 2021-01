Achtung, Glätte

In weiten Teilen der Pfalz könnte es am Abend und in der Nacht zu Glätte durch gefrierenden Regen kommen.

Schwierige Trainersuche

Gestern hat sich der FCK von Trainer Jeff Saibene getrennt. Möglichst bald soll ein Nachfolger präsentiert werden. Für Markus Merk ist die Suche ein „Ritt auf der Rasierklinge“.

Raschig gibt im Arbeitsplatzstreit nach

Lange weigerte sich das Chemieunternehmen Raschig, seinen Mitarbeitern in Ludwigshafen Homeoffice zu ermöglichen. Jetzt gab die Geschäftsführung in den USA dem Druck nach.

Mit dem Messer auf andere Partygäste losgegangen

Im Kreis Kaiserslautern haben Jugendliche nicht nur gegen die Corona-Auflagen verstoßen und eine Party gefeiert. Die Polizei ermittelt auch wegen gefährlicher Körperverletzung.

Rhein-Hochwasser: Menschen bringen sich in Gefahr

Am Wochenende haben sich entlang des Rheins viele Schaulustige das Hochwasser aus der Nähe angeschaut. Teilweise hätten Eltern dadurch ihre Kinder in Gefahr gebracht.

Pfälzer im Fernsehen am Herd

Ab Montag sind fünf Südpfälzer eine Woche lang in einer TV-Kochshow zu sehen.