Zombie-Film im Pfälzerwald

Der Landauer Manuel Urbaneck hat mit Freunden einen regionalen Endzeit-Film gedreht. Darin wanken fresswütige Zombies durch eine verwüstete Pfalz.

Warum Kinder in der Schule Maske tragen sollten

Wer unter zwölf ist, darf noch nicht geimpft werden. Deshalb könnten Kinder besonders anfällig für Erreger-Mutanten sein, fürchten Wissenschaftler.

Schiffsverkehr im Rhein wieder freigegeben

Nach der Havarie von zwei Schiffen am Oberrhein bei Karlsruhe ist der Rhein wieder frei befahrbar.

Zugausfälle: Erschwerte Anreise für FCK-Fans am Sonntag

Die Hauptstrecke der S-Bahn zwischen Neustadt und Hochspeyer ist am Wochenende gesperrt. Das machte die Anreise für Zuschauer zum FCK-Heimspiel am Sonntag mit der Bahn fast unmöglich.

Polarlichter über Deutschland möglich

Eine starke Sonneneruption könnte in den kommenden Tagen zu Polarlichtern auch in Deutschland führen.

60 Jahre Gastarbeiterabkommen mit der Türkei

Sie kamen auf Zeit und blieben oft ein Leben lang. Vor 60 Jahren wurde das Anwerbeabkommen mit der Türkei unterzeichnet.

Letzter Afghane in die USA ausgeflogen

Der letzte von insgesamt 34.900 evakuierten Afghanen, die auf der US Air Base Ramstein untergebracht waren, ist am Samstag in die USA ausflogen worden.

Kegeln: Pirmasenserin gewinnt WM-Gold

Die Pirmasenserin Alena Bimber hat mit ihrem Nationalteam WM-Gold im Kegeln geholt.

Großeinsatz: Schlägerei vor Disco

Rund 50 Menschen waren am Freitag in eine Schlägerei vor einer Disco in Landau verwickelt.