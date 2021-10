US-Kommandant der Afghanistan-Evakuierung: Großes Lob für deutsche Partner

Die US-Armee setzt ihre Evakuierungsmission für geflohene Afghanen fort; am Samstagnachmittag starteten Flugzeuge gen USA aus Ramstein. Der kommandierende US-General bezeichnet den Erfolg der Mission auch als Erfolg der deutschen Kooperationspartner in der Region. Zum Artikel

FCK und Mainz 05 sammeln 150.000 Euro für flutgeschädigte Sportvereine

Der 1. FC Kaiserslautern ist zum Benefizspiel bei Mainz 05 angetreten. Ergebnis: 150.000 Euro für Sportvereine, die von der Juli-Flutkatastrophe in Westdeutschland getroffen wurden. Die Partie endete 1:1. Zum Artikel

Kramp-Karrenbauer und Altmaier verzichten auf Bundestags-Mandate

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer verzichten auf ihre Bundestagsmandate. Damit bekommen nun Nachrücker aus dem Saarland ihre Chance in Berlin. Zum Artikel

Bildergalerie: So war der Wasgau-Bike-Marathon

Rund 1250 Mountainbiker sind nach Lemberg zum Wasgau-Bike-Marathon gekommen, der zweitgrößten Veranstaltung ihrer Art deutschlandweit in diesem Jahr. Wir haben die Bilder. Zum Artikel

Corona: Das bringt der Herbst

Zweite Runde kalte Jahreszeit mit Corona: Erneut wird es Herbst, wieder könnten die Infektionszahlen steigen. Doch mit neuen Varianten auf der einen Seite und einer mittlerweile ansehnlichen Impfquote auf der anderen Seite sind die Karten neu gemischt. Zum Artikel

Zweibrücken: Protest gegen geplanten Amazon-Standort

Alle freuen sich, wenn Amazon kommt und Arbeitsplätze mitbringt? Nicht in Zweibrücken: Dort regt sich Protest gegen ein geplantes neues Verteilzentrum des Versandriesen. Zum Artikel

Staus trotz „Grüner Welle“ in Neustadt

Neue Ampelanlagen sollten den Verkehr verbessern und durch eine „Grüne Welle“ flüssiger machen – doch das Gegenteil ist passiert. Was ist los in der Landauer Straße in Neustadt? Zum Artikel

„Sozialer Schaden“ durch Facebook?

Enthüllungen über eine problematische Unternehmenskultur und ein mangelndes Verhältnis zur eigenen Verantwortung machen dem Sozialen Netzwerk Facebook zu schaffen. Der Journalist Steven Levy sagt im Interview: Facebook schadet dem sozialen Zusammenhalt in großem Stil. Zum Artikel

Schockanruf: 84-Jährige um 23.000 Euro gebracht

Eine 84 Jahre alte Frau aus Speyer ist von Betrügern um 23.000 Euro in Gold und Bargeld geprellt worden. Sie wurde Opfer der „Schockanruf“-Betrugsmasche. Zum Artikel