6:0-Gala beim TSV Havelse: FCK in Torlaune

Mit 6:0 hat der 1. FC Kaiserslautern am Samstagnachmittag beim TSV Havelse in Hannover gewonnen. Für die Lauterer ist es der bisher höchste Sieg in der eigenen Drittliga-Historie. Zum Spielbericht

Sophia Hanke ist neue Pfälzische Weinkönigin

Sophia Hanke aus Rödersheim-Gronau im Rhein-Pfalz-Kreis wurde am Freitagabend in Neustadt zur 83. Pfälzischen Weinkönigin gewählt. Zum Artikel

Habeck stimmt die Grünen auf anstrengende Regierungsjahre ein

Die Grünen haben am Samstag auf ihrem kleinen Parteitag in Berlin die Weichen für die Koalitionsverhandlungen gestellt. Ein zehnköpfiges Team soll die Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung führen. Zum Artikel

Streit um Maskenpflicht an Schulen

Der Streit um die Maskenpflicht an Schulen ist weiterhin allgegenwärtig. Ärztevertreter plädieren für einen generellen Wegfall. Zum Artikel

Impf-Auskunft von Arbeitnehmern bei Corona-Quarantäne?

Das Land Baden-Württemberg will den Druck auf Ungeimpfte erhöhen und dringt darauf, dass Beschäftigte bei einer Corona-Quarantäne ihren Impfstatus offenbaren. Zum Artikel

Frankenthaler Stadtklinik: Millionenverluste durch Pandemie

Rund drei Millionen Euro Verlust hat das Frankenthaler Stadtklinik im vergangenen Jahr gemacht. Abgesagte Operationen sollen größtenteils nicht nachgeholt werden. Zum Artikel

Schaulustige behindern Kindernotarzt

Rund 150 Schaulustige haben sich am Freitagabend im Ludwigshafener Hemshof versammelt, als ein einjähriges Kind reanimiert wurde und dabei den Notarzt behindert. Zum Artikel

Wetter: Herbstliche Woche mit Regen erwartet

Das vielerorts spätsommerliche Wetter der vergangenen Tage verabschiedet sich ab Montag aus Rheinland-Pfalz. Zum Artikel