Neue Corona-Regeln im Überblick – Gift und Galle auf dem Betzenberg beim Lokalderby gegen Waldhof Mannheim – Millionenschaden nach Tiefgaragenbrand in Ludwigshafen

Die neuen Corona-Regeln im Überblick

Ab Sonntag gelten neue Regeln in Rheinland-Pfalz im Kampf gegen das Coronavirus. Sie sind kompliziert – wir erklären sie. Zum Artikel

Derby FCK-Waldhof: Gift und Galle historischen Ausmaßes

Dass es beim Derby der Lokalrivalen aus Mannheim und Kaiserslautern hitzig zugeht, ist normal. Bei der Begegnung am Samstagnachmittag auf dem Betzenberg ging es allerdings vor allem in der ersten Hälfte zeitweise kaum noch um Fußball. Zum Artikel

Tiefgaragenbrand in Ludwigshafen: Millionenschaden

Sachschaden in Millionenhöhe ist beim Brand einer Tiefgarage in Ludwigshafen am Samstagmorgen entstanden. Es brannten mehrere Autos. Zum Artikel

Mal angenommen ... die SPD gewänne die Bundestagswahl

Letzter Teil unserer Serie „Mal angenommen ...“: Heute zeigen wir, was passieren würde, wenn die SPD die Bundestagswahl gewinnen würde. Zum Artikel

Rodalben: Fußgängerin bei Unfall tödlich verletzt

In der Südwestpfalz ist eine 90 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall gestorben; sie wurde von einem rückwärts fahrenden Auto erfasst. Zum Artikel

Hausbrand: Renitenter Bewohner will zurück ins Haus

Wenn das Haus brennt, sollte man es verlassen. Einem Bewohner war das bei einem Hausbrand in Kaiserslautern nur schwer zu vermitteln, berichtet die Polizei. Zum Artikel

Vom Ein-Mann-Betrieb zur Unternehmensgruppe

Aus kleinen Anfängen eines Gebäudereinigungsbetriebs in Ludwigshafen hat Hans Ziegle ein Unternehmen mit heute 1300 Mitarbeitern und rund 30 Millionen Euro Jahresumsatz gemacht. Zum Artikel

Erlebnishof Gerhardbrunn: Ein Platz für Tiere

Der Erlebnishof in Gerhardsbrunn bei Kaiserslautern ist nicht nur ein touristisches Ziel, sondern auch ein Gnadenhof: Tiere, die als Nutztiere nicht mehr rentabel sind, können hier ihren Lebensabend verbringen. Zum Artikel

Gottes Baumeister in der Südpfalz

Was hat Jockgrim in der Südpfalz mit Los Angeles, Tokyo, Turin und dem französischen Velbert-Neviges gemeinsam? Ein Bauwerk von dem Jahrhundertarchitekten Gottfried Böhm. Das Gebäude aus den 1990er Jahren wird jetzt unter Denkmalschutz gestellt. Zum Artikel