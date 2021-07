Jugendliche Randalierer, neuer Zug in Neustadt, Busfahrer streiken nicht mehr.

Randalierer am Weiher

Jugendliche sollen in der Beach-Bar am Weiher in Lambsheim randaliert haben.

Busfahrer setzen Streiks aus

Die Busfahrerstreiks in Rheinland-Pfalz werden ab Montag vorerst ausgesetzt.

Schlange in Kusel entdeckt

Eine 1,5 Meter lange Schlange hat Anwohner in Kusel in Aufregung versetzt. Ein Experte konnte das Tier identifizieren.

Mit dem Stand-up-Paddle durch die Pfalz

Überall sieht man sie auf Gewässern: Menschen mit einem Stand Up Paddle. Das geht auch in der Pfalz sehr gut. Tipps für Anfänger und Routen.

Neuer Zug in Neustadt vorgestellt

Einiges Aufsehen erregte am Samstag im Neustadter Hauptbahnhof ein neuer Zug in ungewohntem Design.

Katzenbaby aus fahrendem Auto geworfen

Auf einer Bundesstraße in Baden-Württemberg ist ein Katzenbaby während der Fahrt aus dem Auto geworfen worden.

Sneaker aus Hauenstein

Beim Familienunternehmen Seibel in Hauenstein produziert man nun auch trendige Sneaker.