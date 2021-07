Großer Zuspruch für junge Speyerer Feinkostladen-Betreiber, Was die Kliniken zur „Corona-Impfpflicht“ sagen, Interview mit einem Meteorologen zu den Pfälzer Wetter-Kapriolen

Großer Zuspruch für junge Feinkostladen-Betreiber

Die Geschwister Demirtas müssen ihren Feinkostladen in Speyer unverschuldet schließen und verlieren so ihre Existenz – so berichtete die RHEINPFALZ vergangene Woche. Inzwischen sind die beiden jungen Geschäftsleute überwältigt von Hilfsangeboten. Zum Artikel

Corona-Impfpflicht: Was die Kliniken sagen

Kommt die vierte Corona-Welle? Was passiert mit nicht geimpften Mitarbeitern? Und wer bekommt künftig Arbeitsverträge? Darüber haben wir mit Verantwortlichen von Ludwigshafener Kliniken gesprochen. Zum Artikel

Spielt das Wetter verrückt?

Extreme Unwetter, und gleich mehrere hintereinander, sind im Juni über die Pfalz hereingebrochen. Was ist mit unserem Wetter los? Wir haben einen Meteorologen gefragt. Zum Artikel

Warum ein Neustadter Restaurant eine Zwangspause einlegt

Restaurants dürfen wieder öffnen – aber können sie es auch? Die Neustadterin Efi Athanasios lässt ihres erstmal zu. Sie findet keine Leute. Zum Artikel

Anonyme Giddarischte: Erster Auftritt nach Monaten

In der Vorderpfalz sind sie weltberühmt, die Mundartrocker von den „Anonyme Giddarischte“. Nach der erzwungenen Corona-Pause legen sie am Samstag wieder los. Zum Artikel

Präsident des Südwestdeutschen Fußballverbands wiedergewählt

Der neue Präsident der Fußballer im Südwesten ist auch der bisherige: Beim virtuellen Verbandstag wurde Hans-Dieter Drewitz wiedergewählt. Er hat wichtige Pläne für die Zukunft. Zum Artikel

1200 Menschen feiern Italien-Sieg bei Fußball-EM

Deutschland ist raus, in Mannheim wird weiter gefeiert: 1200 Menschen haben sich am Freitagabend am Wasserturm versammelt, nachdem Italien es ins Halbfinale geschafft hatte. Zum Artikel

Weitere Schauer und Gewitter

Es bleibt naß: Der Deutsche Wetterdienst hat für die kommenden Tage eher durchwachsene Sommertage vorhergesagt - mit Unwettergefahr. Zum Artikel

Motorradfahrer und Sozia in der Westpfalz verunglückt

Ein Motorradfahrer und seine Sozia sind am Samstagmittag zwischen Ludwigswinkel und Salzwoog bei einem Unfall schwer verletzt worden. Zum Artikel

Kommen und Gehen auf dem Betze

Mit dabei im FCK-Trainingslager in Italien: Der neue Angreifer Muhammed Kiprit. Ein anderer Spieler ist erst gar nicht mehr mit nach Tirol gefahren. Zum Artikel