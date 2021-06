Polizei räumt den Lambsheimer Weiher nach aggressiver Stimmung hunderter Jugendlicher, Trauermarsch für Norbert Thines.

Lambsheimer Weiher geräumt

Die Polizei musste in der Nacht das Gebiet um den Lambsheimer Weiher räumen. Rund 300 Personen haben sich dort gestern aufgehalten. Die Stimmung sei aggressiv gewesen. Zum Artikel

Trauermarsch für Norbert Thines

FCK-Fans haben sich am Samstag für einen Trauermarsch in Gedenken an den verstorbenen FCK-Präsidenten versammelt. Zum Artikel

Zweite pfälzische Stadt mit Null-Inzidenz

Nach Pirmasens hat es nun auch die Stadt Neustadt an der Weinstraße geschafft, nach langer Zeit wieder eine Sieben-Tage-Inzidenz von null zu erreichen. Zum Artikel

Jutta Paulus über Baerbock

„ In dieser Liga muss man eben damit rechnen, dass nicht mit Wattebäuschchen geworfen.“ Jutta Paulus im Interview über die Baerbock-Debatte. Zum Artikel

fragdenstaat.de: Welche Fragen gibt es zur Pfalz?

Was beschäftigt die Menschen in der Pfalz? Ein Blick in das Portal fragdenstaat.de gibt Antworten. Zum Artikel

Impfaktion in Homburg

Wartezeiten von zweieinhalb Stunden in der prallen Sonne haben mehrere Hundert Menschen in Homburg für eine Corona-Schutzimpfung auf sich genommen. Zum Artikel

Gründe für Dauermüdigkeit

Einige Menschen fühlen sich dauerhaft müde, aber warum? Mögliche Gründe. Zum Artikel

Pestizide und der Klimawandel

Pestizide und Klimawandel bringen die Natur in Schieflage, ohne dass das zunächst groß auffällt. Drei Beispiele. Zum Artikel