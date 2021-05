Der 1. FC Saarbrücken blamiert sich, Ludwigshafener reden über die Innenstadt, neuer Odenthal-„Tatort“.

Saarbrücken blamiert sich, Waldhof feiert

Am Finaltag der Amateure im Fußball hat Waldhof Mannheim den badischen Pokal gewonnen und sich somit für den DFB-Pokal der kommenden Saison qualifiziert. Zum Artikel

Der 1. FC Saarbrücken hatte nicht so viel Glück und wurde vom Außenseiter düpiert. Zum Artikel

Ludwigshafener haben das Wort

Bis zum 15. Juni können Ludwigshafener Bürger sich an der Beantwortung der Frage aller Fragen beteiligen: Wie soll die Innenstadt in Zukunft aussehen? Zum Artikel

Mehr als 40 Personen bei Corona-Party

Bei einer Feier in der Mannheimer Innenstadt kommt es zu tumultartigen Szenen als ein Teil der Gäste versucht hat, durch das Treppenhaus vor der Polizei zu fliegen. Zum Artikel

Was Neu-Wanderer beachten sollten

Immer mehr Menschen zieht es in den Pfälzerwald, auch aufgrund der Pandemie. Tipps für Beginner. Zum Artikel

Heidelberg kontrolliert Verbote

Auch an diesem Wochenende kontrolliert die Polizei in Heidelberg wieder die Aufenthaltsverbote. Allein in der gestrigen Nacht sind mehr als 100 Platzverbote ausgesprochen worden. Zum Artikel

Kleiner Jahrmarkt in Frankenthal

Weil so viele Feste ausfallen, dürfen einzelne Schausteller vor dem Wormser Tor wieder kostenlos aufbauen. Zum Artikel

Odenthal bei der Bundeswehr

Für Dreharbeiten zu einem neuen Odenthal-„Tatort“ hat die Bundeswehr das Filmteam auf ihr Gelände gelassen. Zum Artikel