Hochwasser: Entschädigung kommt, Landrat dienstunfähig

Nach der verheerenden Flut im Ahrtal sollen Geschädigte ab Oktober Entschädigung beantragen können. Zum Artikel – Währenddessen will der Landrat des Kreises Ahrweiler sich dauerhaft dienstunfähig schreiben lassen. Zum Artikel

Wieder Kerosin über der Pfalz abgelassen

Am Freitag wurde über der Pfalz wieder Kerosin versprüht. Es war das sechste Mal seit Jahresanfang, dass ein Flugzeug aus Sicherheitsgründen seinen Treibstoff über der Region in die Umwelt abließ. Zum Artikel

Schlägerei bei Fußballspiel

Zu Körperverletzungen kam es gestern beim Aufeinandertreffen der Fußballmannschaften der SG Maudach und dem SV Studernheim.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Zum Artikel

Neue Quarantäne-Regeln für Kita-Kinder

Ab diesem Montag gelten für Kita-Kinder in Rheinland-Pfalz neue Regeln, wenn ein oder mehrere Kinder aus der Gruppe in der Einrichtung positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Zum Artikel

Was passiert, wenn die AfD gewinnt

Was wäre, wenn ... die AfD die Bundestagswahl haushoch gewinnen und ihr Programm durchsetzen würde? Wir haben aufgeschrieben, wie der Alltag einer fiktiven Familie in der Pfalz dann aussähe. Zum Artikel

„Stinkefinger“ bei Spahn-Besuch hat ein Nachspiel

Als Gesundheitsminister Jens Spahn auf Wahlkampftour in Ludwigshafen war, zeigte ein Stadtrat vor dem Auto des Ministers den Mittelfinger. Die CDU-Fraktion im Rat fordert nun Konsequenzen: Zum Artikel

Nutria blockiert Geschäftseingang

Eine Nutria – eine Biberratte – hat am Samstagmorgen den Eingang eines Geschäfts in Speyer blockiert. Erst die Feuerwehr konnte den Weg frei machen. Zum Artikel

Gratis-Tests für Jugendliche, einheitliche Quarantäne: Spahns Pläne

Gesundheitsminister Jens Spahn setzt sich dafür ein, dass die Quarantäne-Regeln für Schulen bundesweit einheitlich sind. Zum Artikel - Spahns Haus hat außerdem eine neue Testverordnung entworfen, nach der Jugendliche sich noch bis Ende November kostenlos testen lassen können. Zum Artikel

Königspython in Landau eingefangen

Einen Königspython hat die Feuerwehr zusammen mit dem Geschäftsführer des „Reptiliums“ in Landau eingefangen. Das Tier ringelte sich in der Nähe des Freizeitbads „La Ola“. Zum Artikel

Mund abwischen, weiterfahren

Ein betrunkener Autofahrer hat sich am Sonntag in Frankenthal mitten auf der Straße übergeben und ist dann weitergefahren. Die Polizei erfuhr von den Vorfall nur durch einen glücklichen Zufall. Zum Artikel

AfD-Kreisverband von Joa-Austritt völlig überrascht

Der Landtags- und Kreistagsabgeordnete Matthias Joa ist überraschend aus der AfD ausgetreten – und hat seinen Kreisverband, dessen Vorsitzender er auch war, damit kalt erwischt. Nun haben sich die ehemaligen Parteifreunde zu der Angelegenheit geäußert. Zum Artikel

Sportwagen so laut wie ein Düsenflugzeug

Einen Sportwagen mit manipulierter und damit viel zu lauter Auspuffanlage hat die Polizei am Samstag in Germersheim gestoppt. An dem Auto fanden die Beamten noch weitere Mängel. Zum Artikel