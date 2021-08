Heide Keller ist tot

Keine Frau hat in Deutschland länger eine Serienrolle gespielt als Heide Keller im „Traumschiff“. Nun ist Keller mit 81 Jahren gestorben. Zum Artikel

Neue Bahnstreiks

Die Gewerkschaft GDL ruft erneut zu Streiks bei der Deutschen Bahn auf. Auch in der Pfalz fallen viele Züge aus. Zum Artikel

Kandeler Schule hat Keime im Trinkwasser

Gerade erst hatte es Entwarnung gegeben in Kandel bezüglich der Trinkwasserkeime, da kommt am Montag eine neue Meldung. Jetzt ist die IGS betroffen. Zum Artikel

Austritt aus der AfD

Der frühere AfD-Landtags- und Fraktionschef Uwe Junge tritt vier Wochen vor der Bundestagswahl aus der Partei aus – mit einem donnernden Abgang. Zum Artikel

Junger Pirmasenser bangt um Eltern in Afghanistan

Romal Nudrat kam als Flüchtling aus Afghanistan und hat in Pirmasens erfolgreich eine Ausbildung abgeschlossen. Seine Eltern in Kabul leben in ständiger Angst um ihr Leben. Zum Artikel

550 Rebstöcke zerstört

Ein Paar aus dem Kreis Südliche Weinstraße hat vor vier Jahren einen Weinberg angelegt und wollte nun das erste Mal ernten. Doch als sie aus dem Urlaub zurückkehrten, waren die Rebstöcke zerstört. Zum Artikel

Gericht: Abschiebung jesidischer Familie rechtmäßig

Im März hat Ludwigshafen eine jesidische Familie nach Armenien abgeschoben – ohne den 16-jährigen Sohn. Die Familie klagte, doch erfolglos. Zum Artikel

„Sportstudio“-Legende Poschmann ist tot

Nach dem Tod von Heide Keller musste das ZDF in Mainz eine weitere traurige Nachricht vermelden: Wolf-Dieter Poschmann ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Zum Artikel